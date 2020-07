Haruma Miura, morto a 30 anni l’attore giapponese de “L’attacco dei giganti” (Di domenica 19 luglio 2020) È stato trovato morto nella sua abitazione a Tokyo, Haruma Miura, 30enne star del cinema e della televisione giapponese. Stando a quando riporta il Japan Times, è stato il manager a trovarlo nel suo appartamento, preoccupato dopo che il ragazzo non si era presentato al lavoro. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici ne hanno constato il decesso. Secondo le prime indagini si tratterebbe di suicidio. La grande popolarità per Haruma era arrivata grazie al ruolo di Eren nei due episodi de “L’attacco dei giganti”, film tratta da un popolare manga. Diplomato alla Horikoshi High School di Nakano, aveva cominciato giovanissimo prima con la moda e poi con cinema e tv. L'articolo Haruma Miura, morto a 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano

