Follia in Spagna: organizzata una partita “infetti contro non infetti” (Di domenica 19 luglio 2020) La situazione coronavirus in Spagna continua a preoccupare, soprattutto in Catalogna dove un rialzo dei contagi ha messo a rischio il ritorno degli ottavi di di finale di Champions tra Barcellona e Napoli. Ma non tutti prendono la questione sul serio. A Pamplona, infatti, è stata organizzata nella giornata di lunedì 20 una partita di calcio con lo scopo di raccogliere fondi per coloro che sono stati colpiti da Covid-19. Sembrerebbe un nobile fine, peccato che il match si sarebbe dovuto tenere a Mendillori, uno dei quartieri cittadini con più casi. Non solo, la partita è stata pubblicizzata come “Infetti contro non infetti”, attraverso i social network, cosa che ha permesso ai dipartimenti informatici delle forze dell’ordine di risalire a coloro che hanno ... Leggi su sportface

In Spagna il numero di contagi per Coronavirus è tornato a salire ... tra persone infette e persone non infette. Una follia. Si doveva giocare a Mendillori, uno dei quartieri che ha registrato il ...

In Spagna il numero di contagi per Coronavirus è tornato a salire ... tra persone infette e persone non infette. Una follia. Si doveva giocare a Mendillori, uno dei quartieri che ha registrato il ...