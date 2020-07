F1: la classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il Gp di Ungheria 2020 (Di domenica 19 luglio 2020) La classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il Gran Premio d’Ungheria, terza tappa del Mondiale di Formula 1 2020. Continua il dominio Mercedes con Lewis Hamilton straordinario, il pilota inglese vince dominando dall’inizio alla fine e la Mercedes vola nella classifica costruttori. classifica piloti aggiornata dopo GP Ungheria 2020 Lewis Hamilton 63 Valtteri Bottas 61 Max Verstappen 33 Lando Norris 26 Alexander Albon 22 Sergio Perez 22 Charles Leclerc 18 Lance Stroll 18 Carlos Sainz 14 Sebastian Vettel 9 Daniel Ricciardo 8 Pierre Gasly 6 Esteban Ocon 4 Antonio Giovinazzi 2 Kevin Magnussen 2 Daniil Kvyat 1 Romain ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : classifica piloti F1: la classifica piloti e costruttori aggiornata dopo il Gp di Ungheria 2020 Sportface.it Formula 1, Gp Ungheria: dominio totale di Lewis Hamilton

GIRO 6/70 Aggiornamento di classifica: 1° Hamilton che ha 8” su Verstappen, poi le Haas di Magnussen e Grosjean, 5° Stroll, 6° Leclerc, 7° Bottas, 8° Vettel. GIRO 5/70 Solo Leclerc dei piloti di testa ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale piloti: Quartararo al comando! Marquez e Rossi fanno 0

La classifica della Motogp per la nuova stagione 2020 inizierà a prendere forma solo oggi, visto che solo tra poche ore è in programma sul tracciato di Jerez de la Frontera il Gran Premio di Spagna 20 ...

