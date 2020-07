Elettra Lamborghini e Afrojack, ecco la data delle nozze: scoop Dagospia (Di domenica 19 luglio 2020) Tutto pronto per le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack, al secolo Nick van de Wall. Per chi non lo sapesse, il ragazzo classe 1987 è un noto disc jockey, produttore discografico e remixer olandese di origini surinamesi. Ma veniamo al matrimonio: c’è la data. Il giorno da segnarsi sul taccuino è domenica 6 settembre … L'articolo Elettra Lamborghini e Afrojack, ecco la data delle nozze: scoop Dagospia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

WebradioFinance : Ora in onda Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini - La Isla su Webradio Finance - infoitcultura : Elettra Lamborghini, caos con i fan in spiaggia: interviene la sicurezza - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Mascherina e cappello. Elettra Lamborghini fa il video Covid #elettralamborghini #covid #coronavirus #tiktok - tempoweb : Mascherina e cappello. Elettra Lamborghini fa il video Covid #elettralamborghini #covid #coronavirus #tiktok… - jesyofsuburbia : elettra ?? elettra lamborghini???? -