Conte: «Calendario folle. Chi prende gli schiaffi è sempre l’Inter» (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio Conte ha commentato la partita pareggiata contro la Roma: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida pareggiata contro la Roma. PRESTAZIONE – «Stiamo parlando di una squadra che secondo me sta facendo delle ottime cose. Al di là del secondo posto, se si vanno a rivedere i gol segnati e subiti. Siamo in Champions con quattro giornate di anticipo distaccando di 14 punti la Roma che aveva lo stesso obiettivo come Milan e Napoli. Io penso che in Italia il campionato sia diventato molto competitivo e tutte si sono attrezzate. L’anno prossimo qualcuno starà fuori, se si parla di campionato sotto le righe per l’Inter chissà cosa si deve dire delle altre. Invece l’Inter è ... Leggi su calcionews24

“Quando devono tirare schiaffi a qualcuno noi siamo sempre i primi“. Antonio Conte attacca duramente la Lega di Serie A in merito alla disposizione dei match del calendario nel rush finale di stagione ...

ROMA - Conte non disdegna il punto in casa della Roma, ma il tecnico nerazzurro sbotta quando si parla del calendario: "E' una cosa che sta passando inosservata, ma è un calendario folle, creato per m ...

