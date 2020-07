Cattedrale Nantes a fuoco, fermato un uomo (Di domenica 19 luglio 2020) L’incendio della Cattedrale di Nantes ha calamitati le attenzioni dell’opinione pubblica francese. Il fantasma del rogo di Notre Dame è tornato ad aleggiare sul paese. Ma se per quanto riguarda la Cattedrale parigina l’ipotesi di dolo non è mai stata confermata, per quanto riguarda l’incendio di Nantes è stato fermato un uomo. A renderlo noto è l’emittente francese Rtl, che ha rivelato che un uomo di 39 anni, originario del Ruanda, è stato fermato dalle forze dell’ordine. La stessa emittente ha rivelata i dettagli che avrebbero spinto l’uomo ad appiccare il fuoco: il 39 sarebbe stato arrabbiato a causa del visto scaduto. Al momento si parla ... Leggi su italiasera

matteosalvinimi : Incendio doloso alla cattedrale gotica di #Nantes, uno dei gioielli più belli d'Europa, un simbolo della nostra civ… - rtl1025 : ?? Un #incendio grave è in corso all'interno della storica cattedrale di #Nantes, cittadina del nord-ovest della… - SkyTG24 : Questa mattina è scoppiato un incendio nella cattedrale di #Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Sul posto ci sono… - Nerot45888119 : RT @francescatotolo: L’uomo arrestato a #Nantes per l’incendio della cattedrale “è un ruandese arrivato in Francia diversi anni fa. È stato… - GiorgioGa78 : RT @MarcoSanavia1: Come riporta il tg5, l’incendio della cattedrale di Nantes è attribuibile ad un immigrato africano con passaporto scadut… -