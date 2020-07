Cagliari-Sassuolo 1-1, pari che scontenta i neroverdi (Di domenica 19 luglio 2020) In una gara dagli scarsi contenuti tecnici, Cagliari e Sassuolo non si fanno male dividendosi la posta. Gli uomini di De Zerbi vedono scivolare il Milan a otto punti, non un buon viatico prima dello scontro diretto proprio coi rossoneri di martedì sera. I padroni di casa invece raccolgono un buon punto che muove la classifica, pur senza più obiettivi concreti da perseguire. Ma veniamo alla cronaca del match. Il primo tempo Come ampiamente previsto alla vigilia, gli emiliani si presentano col collaudato tridente Boga-Caputo-Djuricic e con Locatelli perno in mezzo al campo. Nel Cagliari, Simeone va sorprendentemente in panchina e Joao Pedro è supportato da Gaston Pereiro per non dare riferimenti. In mezzo al campo spicca la pesante assenza di Nainggolan. La prima frazione, seppure condita da pochissime ... Leggi su sport.periodicodaily

