Verona-Atalanta, Costacurta: “Mi hanno deluso, era una grande occasione per lo scudetto” (Di sabato 18 luglio 2020) “L’Atalanta oggi mi ha deluso, era una grande occasione per lo scudetto in questo campionato pazzo”. Questo il commento di Alessandro Costacurta, opinionista di Sky Sport, al termine del match tra Verona e Atalanta, terminato con il punteggio di 1-1. Con questo pareggio la squadra di Gasperini sale a quota 71 punti, a -6 dalla Juventus ma ovviamente con una partita in più. “Io sono serissimo, secondo me oggi l’Atalanta poteva fare di più, mi ha deluso”, ha ribadito Costacurta a chi gli faceva notare che gli orobici vengono da 9 vittorie e 3 pareggi. Leggi su sportface

