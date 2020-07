Un morto in un incidente sulla A10, la strada dei cantieri (Di sabato 18 luglio 2020) AGI - Grave incidente in A10: all'altezza del km 5 tra Genova aeroporto e Prà nello schianto tra un'auto e un mezzo pesant ha perso la vita il conducente della vettura e un'altra persona è rimasta ferita. Il tratto è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto in un tratto con cantieri con una corsia in deviazione nell'opposta carreggiata "correttamente installato e segnalato" assicura Aspi. Sul luogo dell'incidente le pattuglie della Polizia stradale i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco Genova di Autostrade per l'Italia. Leggi su agi

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Il tamponamento è avvenuto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori - Notiziedi_it : Un morto in un incidente sulla A10, la strada dei cantieri - Giacinto_Bruno : RT @Corriere: Genova, un morto sull’A10 dopo incidente tra un camion e un auto: lunghe code - Dontlookback81 : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – Il tamponamento è avvenuto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Genova, un morto sull’A10 dopo incidente tra un camion e un auto: lunghe code -

Ultime Notizie dalla rete : morto incidente Tragico incidente in moto a Rho: morto Lorenzo Borella, aveva solo 22 anni Fanpage.it Un morto in un incidente sulla A10, la strada dei cantieri

AGI - Grave incidente in A10: all'altezza del km 5 tra Genova aeroporto e Prà nello schianto tra un'auto e un mezzo pesant ha perso la vita il conducente della vettura e un'altra persona è rimasta ...

L'ex pattinatrice Ekaterina Alexandrovskaya si toglie la vita a 20 anni

Ekaterina Alexandrovskaya, 20 anni, ex campionessa mondiale juniores di pattinaggio di figura, questa notte è morta suicida lanciandosi dalla finestra al sesto piano dell’appartamento dove negli ultim ...

AGI - Grave incidente in A10: all'altezza del km 5 tra Genova aeroporto e Prà nello schianto tra un'auto e un mezzo pesant ha perso la vita il conducente della vettura e un'altra persona è rimasta ...Ekaterina Alexandrovskaya, 20 anni, ex campionessa mondiale juniores di pattinaggio di figura, questa notte è morta suicida lanciandosi dalla finestra al sesto piano dell’appartamento dove negli ultim ...