Sembra l’esercito e invece sono i narcos messicani: la prova di forza con blindati e fucili d’assalto (Di sabato 18 luglio 2020) A prima vista potrebbe Sembrare la parata di un esercito regolare. In realtà si tratta dei gruppi armati del cartello Jalisco Nueva Generaciòn, una delle formazioni di narcos e criminali più importanti del Messico. Nel video, una lunga fila di mezzi blindati con gli uomini in tuta mimetica e fucili d’assalto che inneggiano a El Mencho, boss dei narcotrafficanti ed ex membro della polizia. Il filmato è stato diffuso dall’organizzazione per fini di propaganda. Video Facebook L'articolo Sembra l’esercito e invece sono i narcos messicani: la prova di forza con blindati e fucili d’assalto proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

