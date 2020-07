Scuola, Azzolina “Si riparte il 14 settembre, stop lockdown didattica” (Di sabato 18 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Il 14 settembre la Scuola ripartirà grazie alle ingenti risorse investite dal Governo che superano i 9 miliardi: non ci sarà più nessun lockdown”. La ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, oggi a Torino al liceo D'Azeglio per il tavolo regionale sulle riapertura degli istituti in Piemonte, non fa passi indietro sulla ripresa della didattica in presenza: “Voglio rassicurare famiglie e studenti. Con il ministro Franceschini stiamo cercando degli spazi per le lezioni come archivi, biblioteche, musei e anche edifici scolastici dismessi. E a inizio settembre partirà anche il recupero per gli studenti rimandati”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - HuffPostItalia : Azzolina: 'La scuola riapre e non chiude più. Sfido Salvini in tv' - Adnkronos : #Scuola, #Azzolina: 'Basta dubbi, si riapre il 14 per tutti' - marino29b : RT @raffo1900: Sulla scuola i sindacati immaginano scenari catastrofici. La Cgil parla come i sovranisti. Azzolina: “Riaprirà il 14 settemb… -