Sarah Stephens si confessa: solo ora mi sento a mio agio quando mi spoglio (Di sabato 18 luglio 2020) Sfila da oltre 10 anni alle più importanti rassegne internazionali di moda. Intervistata dal Daily Telegraph di Sydney, Sarah Stephens, 30enne, ex angelo di Victoria’s Secret, confessa di sentirsi solo ora a proprio agio quando si spoglia. La sensuale e bella modella australiana, dichiara di non sentire più alcuna “pressione” quando si mostra in lingerie davanti alla macchina fotografica e di aver acquisito fiducia in sé stessa solo recentemente. Leggi su ilfogliettone

