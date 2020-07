Royal Wedding in segreto tra i Windsor: complice la regina Elisabetta (Di sabato 18 luglio 2020) Si sarebbe svolto un Royal Wedding in gran segreto al castello Windsor: ma in questo caso la complice sarebbe la stessa regina Elisabetta. La notizia balzata fuori da uno dei più noti tabloid britannici sarebbe certa, e poche ore dopo sarebbe arrivata anche la conferma da parte di Buckingham Palace. Ma di chi si tratta? E perché la Sovrana ha favorito delle nozze in segreto? Royal Wedding a porte chiuse: il sì della regina Elisabetta Il noto tabloid britannico The Sun ha lanciato la bomba del gossip: all’interno della Famiglia Reale inglese si sarebbe celebrato un Royal Wedding in ... Leggi su velvetgossip

_portamivia_ : Io sto ancora aspettando la foto del Royal Wedding della principessa Beatrice. NON POTETE PRIVARCI ANCHE DI QUELLAA… - ludovicamord : ALLORA BUCKINGHAM PALACE TI VUOI DARE UNA MOSSA A PUBBLICARE LE FOTO DEI ROYAL WEDDING DI BEATRICE CHE DEVO VEDERE… - madeficient : Sí ma io sono stata privata di un royal wedding non é giusto - delgadoanat : RT @cepq: ROYAL WEDDING: Principessa Beatrice Elisabeth Mary Windsor di York ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi - cepq : ROYAL WEDDING: Principessa Beatrice Elisabeth Mary Windsor di York ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Royal Wedding Virus e caso Epstein, nozze in piccolo tra la principessa Beatrice e l'italiano Edoardo Mozzi Mapelli Il Messaggero La principessa Beatrice ha sposato l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi, nozze a sorpresa a Windsor

Con una cerimonia celebrata in gran segreto a Windsor, non annunciata né pubblicizzata, la principessa Beatrice di York ha sposato il fidanzato italiano, l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi. Le nozze ...

