Rizzoli: “Rigori per falli di mano in area un problema. Serve dialogo e confronto” (Di sabato 18 luglio 2020) La stagione di Serie A corrente verrà ricordata non solo per ciò che è accaduto nel mondo con l'emergenza pandemica, ma anche per il numeroso aumento dei calci di rigore per falli di mano. A parlare del delicato tema è stato Nicola Rizzoli, designatore arbitrale e numero uno della categoria, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.Rizzoli: "Troppi rigori per fallo di mano un problema"caption id="attachment 567107" align="alignnone" width="439" Rizzoli (Getty Images)/caption"Un fallo di mano che impedisce ad un tiro di arrivare in porta o un cross di raggiungere l’interno dell’area di rigore deve avere una rilevanza calcistica diversa rispetto ad un tocco tra braccio e pallone innocuo che sta ... Leggi su itasportpress

