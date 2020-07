Reggio Calabria, minacce al giudice Tommasina Cotroneo (Di sabato 18 luglio 2020) Reggio Calabria - minacce al giudice Tommasina Cotroneo, capo della sezione Gip-Gup di Reggio Calabria. La notizia dell'intimidazione è stata pubblicata oggi dalla Gazzetta del Sud. Un proiettile di fucile già esploso è stato trovato nell'androne del palazzo in cui abita il magistrato. Di lato al proiettile ignoti hanno lasciato anche una fotografia del giudice ... Leggi su calabriapage

