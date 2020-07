Recovery fund, fumata nera. Conte: “Muro dell’Olanda? Nulla è incrollabile”. Vertice ristretto con Francia, Spagna, Germania e Olanda (Di sabato 18 luglio 2020) C’è delusione sì, ma oggi è già un altro giorno. Il premier Giuseppe Conte incassa la “fumata nera” su Recovery fund del primo giorno di Consiglio europeo ed è pronto alla trattativa, dopo le prime 14 ore, convinto che si possa aprire una breccia. Ed è per questo che alla domanda sul muro dell’Olanda risponde: “Nulla è incrollabile“. Il presidente del Consiglio ci crede ed è “determinato” a portare a casa non solo un Recovery fund di portata storica, con intatti tutti i 750 miliardi della proposta iniziale, ma anche meccanismi “efficaci” per accedere ai fondi. Un’operazione fondamentale per avere a portate le risorse ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Dsadsa_____ : RT @borghi_claudio: Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio il M… - panaric_23 : RT @jacopo_iacoboni: Per una settimana gli imbonitori del gov dicevano che lo stratega Conte aveva risolto praticamente tutto, che l’Europa… -