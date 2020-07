Rebic: “Rangnick venne a Firenze e mi fece scegliere tra Lipsia e Salisburgo” (Di sabato 18 luglio 2020) L’attaccante del Milan, Rebic, ha parlato di un aneddoto del passato riguardante Ralf Rangnick ai microfoni Sport Week. Ecco le sue parole: “Avevo fatto bene al mondiale in Brasile, così lui, che era a capo della divisione calcistica della Red Bull, chiama il mio procuratore e gli dice che mi vuole. Viene apposta a Firenze: “Benvenuto alla Red Bull. Scegli: vuoi giocare nel Salisburgo o nel Lipsia?”. Scelgo il Lipsia: era nella seconda divisione, ma il progetto che mi illustro Rangnick era importante, e i fatti gli hanno dato ragione. Però anche lì gioco poco perché l’allenatore, Alexander Zorniger, aveva un suo gruppo di giocatori fidati nel quale non c’era spazio per i nuovi”. FOTO: Twitter Milan L'articolo Rebic: ... Leggi su alfredopedulla

