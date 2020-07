Qualifiche GP Ungheria: Hamilton in pole; terza fila rossa (Di sabato 18 luglio 2020) Trionfo di Lewis Hamilton che ottiene la sua novantesima pole position in carriera, l’ottava sul circuito ungherese. Il pilota inglese con una Q3 incredibile si assicura la prima posizione frantumando il precedente record della pista. Sempre più nella leggenda il pilota Mercedes che riesce a distaccare il suo compagno di scuderia di poco più di un decimo. Le Qualifiche Una sessione di Qualifiche che non ha escluso soprese. Nella prima sessione le due Alfa Romeo e le due Haas si sono riconfermate come le peggiori vetture della stagione fino a questo momento. Periodo nero per Steiner e la scuderia americana lontana dai risultati dello scorso anno. Alfa Romeo che invece deve rivedere completamente la progettazione della vettura che risulta essere lenta e sopratutto poco affidabile. Una della ... Leggi su sport.periodicodaily

SkySportF1 : .@ValtteriBottas comanda l’1-2 Mercedes (?? #FP3) E Leclerc si mette tra le Racing Point I risultati ?… - SkySportF1 : .@LewisHamilton è STRATOSFERICO! E la @ScuderiaFerrari è davanti a Red Bull I risultati ? - SkySport : Budapest, Libere 3 LIVE e uno sguardo al meteo - LiveGPit : #F1 Gp Ungheria, qualifiche: Hamilton, pole da record! Di @SagliaNicola - FormulaPassion : #F1: tutta la delusione di #Verstappen al termine delle qualifiche dell'#HungarianGP per una #RedBull in evidente d… -