Problemi al server Cloudflare, colpiti Discord e Riot. Ma è già tutto risolto: “Nessun attacco hacker” (Di sabato 18 luglio 2020) I servizi di Discord e Riot Games sono stati interessati da un’interruzione del server Cloudflare che ha causato il down di un certo numero di siti Web e applicazioni, come segnalato anche dai giocatori esports. La criticità si è verificata nel pomeriggio di venerdì, come riportata dalla stessa Discord su Twitter. “Gli utenti hanno attualmente Problemi a disconnettersi da Discord a causa di un problema a monte di Internet”, si legge nel tweet dell’account ufficiale dell’applicazione, che confermava l’impiego di “tutti gli ingegneri” per risolvere celermente la problematica. Users are currently having trouble disconnecting to Discord due to an upstream internet issue. We’ve got ... Leggi su esports247

