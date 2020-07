Pd: Zingaretti, 'corriamo per essere primo partito italiano' (Di sabato 18 luglio 2020) Morgantina (Enna), 18 lug. (Adnkronos) - "Il Pd è una forza politica primo partito della coalizione e che corre, e lo faremo, per essere il primo partito italiano. Perché la nostra missione è questa". Lo ha detto Nicola Zingaretti, a Morgantina (Enna), durante il congresso siciliano. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Pd: Zingaretti, 'corriamo per essere primo partito italiano'... -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti corriamo

Blitz quotidiano

(Adnkronos) - "Il Pd è una forza politica primo partito della coalizione e che corre, e lo faremo, per essere il primo partito italiano. Perché la nostra missione è questa". Lo ha detto Nicola ...Non credo in maniera voluta, ma è il rischio che si corre quando si prendono certe ... Pd), quindi critica la battuta macabra su Nicola Zingaretti. Ma perché è il suo segretario?