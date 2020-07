Osimhen ha cambiato agente perché il precedente non aveva intavolato trattative con la Premier (Di sabato 18 luglio 2020) La trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro è in una fase di stallo per il cambio di agente da parte dell’attaccante nigeriano. Una decisione presa perché i precedenti procuratori della Sportfactory non avevano intavolato trattative con la Premier, meta ambita dall’attaccante e soprattutto dalla sua famiglia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “La DW Sports Management, attraverso l’agente francese William D’Avila, ha come obiettivo primario portare in Premier Osimhen per capitalizzare al massimo il passaggio. Del resto è facile far leva su un nigeriano che ha sempre l’Inghilterra come riferimento nel calcio. Proprio l’assenza di trattative dei precedenti agenti della Sportfactory con ... Leggi su ilnapolista

napolista : Osimhen ha cambiato agente perché il precedente non aveva intavolato trattative con la Premier Sulla Gazzetta. Al… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Il Napoli aveva chiuso con Osimhen, poi il nuovo agente ha cambiato le carte in tavola' https:/… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Il Napoli aveva chiuso con Osimhen, poi il nuovo agente ha cambiato le carte in tavola' https:/… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SPORTITALIA - Pedullà: 'Il Napoli aveva chiuso con Osimhen, poi il nuovo agente ha cambiato le carte in tavola' https:… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SPORTITALIA - Pedullà: 'Il Napoli aveva chiuso con Osimhen, poi il nuovo agente ha cambiato le carte in tavola' https:… -