Napoli Osimhen, si complica la situazione: occhi su Immobile, ma è incedibile (Di sabato 18 luglio 2020) Napoli Osimhen, si complica la situazione: occhi su Immobile, ma è incedibile. Gli azzurri si muovono sul mercato Si complica l’affare tra il Lille e il Napoli per Victor Osimhen. Come riportato dal Corriere dello Sport il Liverpool si è inserito nella trattativa, dunque gli azzurri stanno cercando di ricucire lo strappo, anche se non sarà semplice. L’alternativa sarebbe Ciro Immobile, ma l’attaccante della Lazio è praticamente incedibile. Gli azzurri, dunque, dovranno cercare altre alternative per la prossime sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? Il #LFC accelera per prendere Victor #Osimhen dal #LOSC. Il Liverpool adesso è davanti al #Napoli . @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli - Il #Lille ha fretta di chiudere per #Osimhen - Insignesta : RT @MarcoGiordano6: L'agente di @kkoulibaly26, Ramadani, è a Napoli. Previsto incontro con @ADeLaurentiis nelle prossime ore. Fatta per il… - napolipiucom : #PEDULLÀ: #Osimhen-#Napoli POSSIBILE COLPO DI SCENA. L’AGENTE RISCHIA DI RESTARE CON UN PUGNO DI MOSCHE IN MANO. E… -