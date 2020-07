MotoGp, Petrucci mastica amaro: “il dolore non mi ha fatto dormire, se mi fossi qualificato per la Q2…” (Di sabato 18 luglio 2020) Difficile la giornata a Jerez di Danilo Petrucci, ancora sofferente ai muscoli del collo dopo la caduta di mercoledì nei test pre-gara. Il pilota di Terni oggi è riuscito a ritrovare un buon feeling con la sua Desmosedici GP, ma nel turno di FP3 di questa mattina non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo tempo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesCostretto a prender parte alla Q1 questo pomeriggio, Danilo ha ottenuto il quarto tempo in 1:37.423 senza riuscire ad accedere alla Q2, e quindi partirà in quinta fila nella gara di domani: “è stata una giornata piuttosto difficile. Purtroppo questa notte ho faticato molto a dormire a causa dei dolori al collo e gli antidolorifici mi stanno debilitando molto. Nonostante ciò, sono contento di essere riuscito a ritrovare il feeling con la moto e di aver ... Leggi su sportfair

