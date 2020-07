MotoGP, Dovizioso: “La terza fila non è il massimo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Ottavo tempo per noi ma speravo nelle prime due file. Non ce l’abbiamo fatta, ma non avevo un gran feeling nel pomeriggio. La terza fila non è il massimo, cercheremo di guadagnare posizioni in partenza”. Lo ha detto Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP, in cui il pilota forlivese ha ottenuto l’ottava posizione in griglia di partenza: “Come passo non siamo messi male, ma non abbiamo capito ancora del tutto la gomma. Stiamo provando vari setup e la mia caduta in qualifica è la conferma che ancora non siamo del tutto a posto sul davanti. E’ una pista particolare – aggiunge il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP – non si possono fare cose esagerate”. E sulle sue condizioni ... Leggi su sportface

