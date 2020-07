Milan-Bologna, il gol di Tomiyasu: fucilata all’incrocio, Donnarumma non può nulla (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Il Bologna sigla il 2-1 a San Siro grazie alla rete di Takehiro Tomiyasu. Soriano serve nello spazio l’inserimento del difensore: il nipponico salta Romagnoli, decisamente troppo molle in questa circostanza, e fa partire una conclusione potente che si insacca sotto l’incrocio della porta di un immobile Donnarumma. Partita riaperta a Milano al termine di un primo tempo letteralmente dominato dai rossoneri, che potevano godere di un vantaggio decisamente più ampio: il tabellino, tuttavia, recita un solo gol di scarto al termine dei primi 45 minuti. Leggi su sportface

