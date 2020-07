Milan – Bologna: 5 – 1, goleada di Pioli (Di sabato 18 luglio 2020) Cronaca Milan – Bologna Primo tempo Nella prima frazione di Milan – Bologna i rossoneri fanno la partita. La squadra di casa attacca di più e domina la partita. La squadra di Stefano Pioli la sblocca subito. Al minuto numero 10 Theo Hernandez in velocità percorre la fascia e crossa in mezzo per Ibrahimovic. Lo svedese fa il velo e Saeleamarkers segna di testa. I rossoneri raddoppiano al 24′ la rete è firmata dal numero 10 turco. Calhanoglu intercetta il pallone di giocato da Sokrupski. Il destro è imparabile per il portiere del Bologna. Al minuto 44 Tomiyasu la riapre. Soriano salta due uomini e gioca un interessante pallone verso il giovane difensore giapponese. Il ragazzo fredda Gianluigi Donnarumma. Il primo tempo di ... Leggi su sport.periodicodaily

acmilan : ?? Balotelli, Donadoni e… ? Our top goals against Bologna at San Siro ?? Vota il tuo preferito su… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - SkySport : MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale ? ? #Saelemaekers (10’) ? #Calhanoglu (24’) ? #Tomiyasu (45’) ? #Bennacer (49’)… - _sbullo_ : RT @VlnN94: Bologna 1 - 1 Napoli Milan 5 - 1 Bologna - KK26_KK26 : RT @gaIliani: Milan - Bologna 5-1 -