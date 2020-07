“Mi stava per staccare un dito”: quando l’ignaro food blogger con un trancio di pizza in mano incontra il gabbiano sul golfo di Sorrento (Di sabato 18 luglio 2020) “Mi stava per staccare un dito“. Un pizzico di paura e tanta incredulità per il food blogger Gian Andrea Squadrilli, fondatore del famoso profilo Instagram “Italy food Porn”. Sqadrilli stava mostrando un trancio di pizza fuori dal suo locale a Sorrento, in diretta sui social, quando un gabbiano è spuntato dal nulla e gli ha “rubato” il cibo. L'articolo “Mi stava per staccare un dito”: quando l’ignaro food blogger con un trancio di pizza in mano incontra il gabbiano sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : “Mi stava per staccare un dito”: quando l’ignaro food blogger con un trancio di pizza in mano incontra il gabbiano… - beatsachemical : ho sempre saputo fosse una cosa normale grazie alla mamma che appena sono diventata un po’ grandicella mi ha subito… - ilfattovideo : “Mi stava per staccare un dito”: quando l’ignaro food blogger con un trancio di pizza in mano incontra il gabbiano… - xCaaarlaa : All’inizio il concilio di casa Incorvaia per la scelta delle foto mi stava bene, adesso non più ?? #ciavarrini - nonlasciarmisof : RT @oscarwildeness: Ieri dovevamo andare al mare e mio babbo si stava lamentando per il tempo eccessivo che stavo impiegando a depilarmi.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi stava Fact Checking Archivi - Pagina 24 di 24 Policymakermag