Messico: bambino aggredito da un coccodrillo, salvo per miracolo (Di sabato 18 luglio 2020) In Messico un bambino di 6 anni è stato aggredito da un coccodrillo. L’animale ha trascinato sott’acqua il ragazzino, decisivo intervento dei presenti. Dramma sfiorato in Messico, dove a Ixtapa (una città turistica del Paese) un bambino è stato violentemente aggredito da un coccodrillo. Il ragazzino stava giocando nei pressi di un corso d’acqua nella spiaggia di Palmar assieme alla sorella. Tutto procedeva per il meglio, fino a quando è emerso un coccodrillo che ha afferrato il bambino per la testa trascinandolo sott’acqua. È stato decisivo l’intervento dei presenti accorsi sul luogo, capaci di allontanare l’animale tirandogli ... Leggi su bloglive

Crick_Crok : Bambino del futuro: 'papà come è scoppiata la terza guerra mondiale?' Papà: 'guarda figliolo tutto iniziò intorno a… - News_24it : ROMA - Venti nuovi casi nel Lazio, una donna di Cisterna di rientro dal Messico e un bambino di un anno trasferito… - ladyrosmarino : RT @LaStampa: E’ stata avviata dalla Asl laziale l’indagine epidemiologica. Contagiata anche una donna di rientro dal Messico. https://t.c… - LaStampa : E’ stata avviata dalla Asl laziale l’indagine epidemiologica. Contagiata anche una donna di rientro dal Messico. -

Ultime Notizie dalla rete : Messico bambino Messico: bambino aggredito da un coccodrillo, salvo per miracolo BlogLive.it Messico: bambino aggredito da un coccodrillo, salvo per miracolo

In Messico un bambino di 6 anni è stato aggredito da un coccodrillo. L’animale ha trascinato sott’acqua il ragazzino, decisivo intervento dei presenti. Dramma sfiorato in Messico, dove a Ixtapa (una ...

Messico, coccodrillo afferra un bambino di 6 anni per la testa e lo trascina in acqua

Un bambino di sei anni è stato attaccato da un coccodrillo a Ixtapa, una città turistica del Messico, nello stato di Guerrero. Secondo quanto riportano i media locali, il grave incidente si è ...

In Messico un bambino di 6 anni è stato aggredito da un coccodrillo. L’animale ha trascinato sott’acqua il ragazzino, decisivo intervento dei presenti. Dramma sfiorato in Messico, dove a Ixtapa (una ...Un bambino di sei anni è stato attaccato da un coccodrillo a Ixtapa, una città turistica del Messico, nello stato di Guerrero. Secondo quanto riportano i media locali, il grave incidente si è ...