Messa in tv domenica 19 luglio su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Il programma della Santa Messa celebrata da Papa Francesco su Rai Uno per domenica 19 luglio. A causa dell’emergenza coronavirus, nonostante la riapertura delle chiese, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. La Santa Messa verrà trasMessa in diretta dalla Cattedrale di Velletri. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:50. Alle ore 12, invece, Papa Francesco reciterà l’Angelus da Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:50 – Santa Messa 12:00 – Angelus Leggi su sportface

