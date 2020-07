Meghan Markle, la decisione per amore di Harry: “Deve abbandonarlo e ha il cuore spezzato” (Di sabato 18 luglio 2020) Meghan Markle e Harry continuano la loro nuova vita a Los Angeles. Dopo l’addio alla royal family e ai privilegi, la coppia si è trasferita dal Canada alla California dove ha poi trascorso la quarantena e ha anche acquistato una splendida villa. Pochi giorni fa, per la gioia di paparazzi e fan, gli ex duchi di Sussex sono tornati a mostrarsi in pubblico. Beccati in strada, a Beverly Hills, mentre uscivano da un Suv e, nemmeno a dirlo, ad attirare le attenzioni è stato il look dell’ex attrice, anche perché ben diverso da quelli a cui aveva abituato tutti. È stata infatti immortalata in abiti decisamente più ‘comuni’ e casual, anche se non meno chic. Nel dettaglio, con un abito di lino svasato ampio e asimmetrico di Magic Linen e un cappello di paglia a falda larga di Janessa ... Leggi su caffeinamagazine

