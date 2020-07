Keanu Reeves esordisce come autore di fumetti con BRZRKR (Di sabato 18 luglio 2020) L'attore Keanu Reeves debutterà come sceneggiatore di fumetti firmando il nuovo titolo BRZRKR per la casa editrice BOOM! Studios. L'attore Keanu Reeves debutterà come sceneggiatore di fumetti firmando il nuovo titolo BRZRKR per la casa editrice BOOM! Studios. Lo farà affiancato dal co-autore Matt Kindt e dal disegnatore Alessandro Vitti. Questo il commento del divo canadese al riguardo: "Amo i fumetti da quando ero ragazzino, e mi hanno influenzato molto sul piano artistico. Avere la possibilità di creare BRZRKR e lavorare con leggende dell'industria come lo sceneggiatore Matt Kindt, l'artista Alessandro Vitti, il colorista ... Leggi su movieplayer

