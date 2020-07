Jasmine Carrisi pronta a duettare con il figlio di Morandi? (Di sabato 18 luglio 2020) L’esordio nella musica di Jasmine Carrisi è andato alla grande, ma lei sogna un duetto con il figlio di Gianni Morandi, Tredici Pietro. Foto: Instagram @JasmineCarrisi @tredicipietrotrediciJasmine Carrisi ha esordito con successo nel mondo della musica con il suo singolo Ego, un brano rap decisamente lontano dai mood di suo padre Al Bano, che sembra essere pronto all’addio artistico a Romina Power. Dopo l’esordio il suo sogno è quello di duettare con Tredici Pietro, ovvero il figlio Gianni Morandi, un’unione artistica davvero interessante se dovesse avere luogo. Jasmine Carrisi e Pietro ... Leggi su chenews

infoitcultura : Albano Carrisi accusato di nepotismo su Jasmine ? “Me ne guardo bene” - Maxxeo : Radio Zeta unica radio talmente avanti da trasmettere in heavy rotation il singolo di Jasmine Carrisi. - LadyNews_ : #JasmineCarrisi rivela: 'Sento addosso i pregiudizi sui figli d'arte, ma sono decisa' - zazoomnews : Loredana Lecciso oscurata da Jasmine Carrisi Questioni di ego a Cellino San Marco ? - #Loredana #Lecciso… - zazoomnews : Loredana Lecciso oscurata da Jasmine Carrisi Questioni di ego a Cellino San Marco ? - #Loredana #Lecciso #oscurata… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

Yeslife

Il gruppo musicale coreano BTS, detto anche Bangtan Boys, sta spopolando nel proprio Paese ma non solo grazie alla propria musica e l’energia che i sette ragazzi ci mettono nel realizzarla. La band, a ...Al Bano ha perso un bel po’ di chili negli ultimi tempi. Il cantante di recente ha voluto rivelare il segreto che gli ha permesso di rimettersi in forma La quarantena è un periodo di svolta per Al Ban ...