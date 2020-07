Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Marta vive una tragedia (Di sabato 18 luglio 2020) Le anticipazioni della quarta settimana di luglio raccontano che Vittorio, Riccardo e tutte le Veneri dovranno stringersi intorno a Marta che perderà il suo bambino. Un dolore difficile da superare. Adelaide deciderà di svelare la relazione clandestina tra Umberto e Flavia. Ludovica è delusa dalla Contessa. Roberta, che non prova più nulla per Federico, scopre che il ragazzo non tornerà più a camminare… Torna l’appuntamento quotidiano con laArticolo completo: Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Marta vive una tragedia dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

