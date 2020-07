"Il marchio del Viminale sulla morte di Borsellino" (Di sabato 18 luglio 2020) I concorrenti esterni a Cosa nostra, la vicenda dell'agenda rossa sottratta dalla borsa di Paolo Borsellino, e l'agguato al poliziotto Calogero Germanà. sulla strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio di 29 anni fa, con l'uccisione del giudice e degli agenti della sua scorta "esistono ancora clamorosi punti oscuri, troppe lacune, tanti tasselli che le procure competenti non vogliono evidentemente ricostruire pur avendo gli elementi a disposizione. Si aspetta che qualcuno parli ma le voci di chi sa sono ancora mute". È lo sfogo dell'avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino (fratello minore del magistrato) che parla senza mezzi termini di un attentato "con il marchio del Viminale e della Polizia di Stato" dell'epoca. "La riapertura dell'indagine a Palermo per l'omicidio del ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : marchio del "Il marchio del Viminale sulla morte di Borsellino" AGI - Agenzia Italia Maserati Ghibli, la prima auto ibrida del brand

Il futuro di Maserati prende una nuova piega, con Ghibli Hybrid, il marchio del Tridente entra nel mondo dell'elettrificazione. L’auto rappresenta uno dei progetti più ambiziosi per il brand, che dopo ...

Juve, il marchio di Ronaldo dagli undici metri

TORINO - Il marchio di Cristiano Ronaldo sulla stagione della Juventus. Le inseguitrici Inter, Atalanta e Lazio sono ancora in piena corsa ma nonostante un ambiente in subbuglio dopo la terza partita ...

