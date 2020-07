"Il 14 settembre la scuola riapre per tutti". Azzolina dice basta ai "dubbi" (Di sabato 18 luglio 2020) AGI - "Il 14 settembre la scuola riapre e riapre per tutti". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, questa mattina a Torino per partecipare al Tavolo regionale sulla riapertura della scuola. "Gli organici e le risorse ci sono - ha sottolineato Azzolina - è stato approvato il Decreto Rilancio, ci sono 1,6 miliardi, un altro miliardo lo stiamo trovando. Quindi voglio assolutamente rassicurare non solo le famiglie e gli studenti, ma anche tutto il personale scolastico. Siamo una grande squadra, una grande comunità, la scuola a settembre riparte". "La data è quella - ha detto la ministra - e spero che su questa data che non ci siano più dubbi, ... Leggi su agi

