Iachini: “Torino ottima squadra. Belotti è cresciuto con me a Palermo, è un mio figlioccio” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco le sue parole: “Il Torino è un’ottima squadra, che aveva come obiettivo l’Europa. Gioca insieme da tanto tempo, poi c’è Belotti che è cresciuto con me a Palermo ed è quindi un mio figlioccio. Ci vorrà una partita di grande spessore”. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo Iachini: “Torino ottima squadra. Belotti è cresciuto con me a Palermo, è un mio figlioccio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Mediagol : #Fiorentina-#Torino, #Iachini: “Noi meglio in trasferta? Vi dico la mia. #Belotti un ‘figlioccio’, a #Palermo…” - Fprime86 : RT @tuttosport: #Fiorentina, #Iachini: 'Torino ottima squadra che puntava all'Europa' ?? - tuttosport : #Fiorentina, #Iachini: 'Torino ottima squadra che puntava all'Europa' ?? - sportli26181512 : Iachini: ”Digiuno al Franchi? Ci manca il nostro pubblico. Belotti un mio figlioccio”: Iachini: ”Digiuno al Franchi… - Pall_Gonfiato : #Fiorentina: le parole di Beppe #Iachini alla vigilia della sfida con il #Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini “Torino IACHINI: “Io e Zampa alle volte idee diverse” Mediagol.it