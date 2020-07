Ha un malore in auto, muore a 45 anni sul litorale di San Teodoro (Di sabato 18 luglio 2020) , Visited 983 times, 993 visits today, Notizie Simili: Il vescovo Sanguinetti consacra la nuova chiesa di… Ha malore mentre si fa il bagno a Budoni: morta una… "Sali che ti do un passaggio". E poi lo ... Leggi su galluraoggi

GiornaleVicenza : Grave incidente a #Roana - NewSicilia : #Gela, #malore fatale in auto: morto 59enne. #Cronaca #Newsicilia - LaGazzettaWeb : Auto contro muretto: 78enne muore in Salento, probabile malore alla guida - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: Dicono la curva maledetta ????facile invece le cause Malore Velocità Smartphone inutile che perdet… - oggitreviso : Muore per un malore in auto, sabato l'addio a Franco Tocchetto -