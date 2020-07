Giudice Sportivo: quattordici squalificati, un giallorosso entra in diffida (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ben 14 i calciatori squalificati dopo il 35esimo turno del campionato di serie B. Pioggia di sanzioni da parte del Giudice Sportivo in vista della terzultima giornata della stagione regolare, che potrebbe risultare decisiva ai fini delle zone calde della classifica. Tra i giallorossi entra in diffida Schiattarella. Di seguito i giocatori squalificati, tutti per un turno: Coulibaly (Trapani), Curcio (Salernitana), Di Mariano (Juve Stabia), Fiamozzi (Empoli), Henderson (Empoli), Schenetti (Entella), Barison (Pordenone), Garritano (Chievo), Kastanos (Pescara), Maggiore (Spezia), Pinato (Pisa), Proia (Cittadella), Sernicola (Ascoli), Valzania (Cremonese). QUI TUTTE LE SANZIONI DEL Giudice Sportivo L'articolo ... Leggi su anteprima24

