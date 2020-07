Genova, incidente mortale in A10 su uno scambio di carreggiata: muore 56enne (Di sabato 18 luglio 2020) Genova, incidente mortale in A10 all'altezza di Prà per un tamponamento tra un camion e una macchina in un tratto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i medici ... Leggi su leggo

Corriere : Genova, un morto sull’A10 dopo incidente tra un camion e un auto: lunghe code - SkyTG24 : Genova, incidente mortale sull'autostrada A10: coinvolti tir e auto - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Il tamponamento è avvenuto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori - micky_genova : A Pegli, nel delirio dell'Aurelia paralizzata a causa della chiusura della #A10 per #INCIDENTE, c'è un ragazzo di… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Genova, un morto sull’A10 dopo incidente tra un camion e un auto: lunghe code -