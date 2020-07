Formula 1, Leclerc: “Contento per il team, la terza fila è un risultato positivo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Sono soddisfatto e contento per il team, certo questa non è una pole ma vedendo dove eravamo in Austria la terza fila è un risultato positivo“. Così Charles Leclerc dopo la qualifica del Gran Premio d’Ungheria portata al termine con il sesto tempo che vale una terza fila tutta Ferrari con Sebastian Vettel al suo fianco. “Se abbiamo imparato dall’incidente in Stiria? È un episodio che abbiamo cancellato ma dagli errori certamente si impara e domani andrò molto più tranquillo – ha spiegato il pilota monegasco ai microfoni di Sky Sport F1 -. Mercedes e Racing Point su gomma media? Abbiamo un passo gara molto forte e normalmente dal venerdì alla domenica nel long run le soft migliorano ... Leggi su sportface

