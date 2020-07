Femminicidio? “Basta invocare la separazione per scagionare” (Di sabato 18 luglio 2020) ROMA – “Ennesima tragedia a poche settimane da quella avvenuta nel lecchese dove un uomo ha ucciso i figli e poi si è suicidato. Ancora l’ennesimo femminicidio/suicidio in famiglia avvenuto nella notte tra mercolediì 15 e giovedì 16 a Borgotaro in provincia di Parma. Un 39enne metalmeccanico e cacciatore, ha ucciso la moglie 35enne che lavorava come infermiera all’Ospedale di Borgotaro con un fucile da caccia e si è poi tolto la vita con la stessa arma. Erano sposati da molti anni ma il legame si era deteriorato ed avevano iniziato il percorso per la separazione anche se continuavano ad abitare assieme. Secondo quanto emerso, tra i due negli ultimi tempi litigi e discussioni erano frequenti. Il figlio 14enne della coppia non era in casa al momento della tragedia, visto che aveva deciso di passare la notte nell’abitazione dei nonni. Un fenomeno in crescita, ma con modalità nuove“. Inizia così la lettera di commento, inviata alla redazione DireDonne, da Jakub Stanislaw Golebiewski, presidente dell’associazione ‘Padri in movimento’. Leggi su dire

