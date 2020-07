F1 Gp Ungheria: Hamilton in pole, Ferrari in terza fila (Di sabato 18 luglio 2020) Sarà una prima fila tutta Mercedes perché sulla pista dell' Hungaroring il campione britannico ha preceduto il compagno di squadra Bottas. Vettel al quinto posto, Leclerc sesto Leggi su firenzepost

