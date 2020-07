Elettra Lamborghini in spiaggia, folla di giovani radunati per un selfie: interviene la sicurezza (Di sabato 18 luglio 2020) Elettra Lamborghini in spiaggia, folla di giovani radunati per un selfie: interviene la sicurezza Elettra Lamborghini riesce sempre ad attirare l’attenzione: anche su una spiaggia di Otranto, in Puglia, l’ereditiera ha raccolto attorno a sé una folla di giovanissimi, tutti intenzionati a scattare un selfie in sua compagnia, da diffondere poi con molta probabilità sui social. Decine e decine di ragazzi hanno attorniato l’ombrellone della Lamborghini, sperando di poter portare a casa una fotografia con la cantante de “La Isla”. Elettra, che non ha mai ... Leggi su tpi

brodinosauroo : cazzo mi vanto di essere un rockettaro/metallo se passo metà pomeriggio ad ascoltare La Isla di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri - villaneIIe : @MarcoRonchi126 Buongiorno, Marco. In linea di massima sono d’accordo ma dubito che i problemi della società siano… - 7NewyorkNews : dolcegabbana: Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Davide Locatelli and TaxiB attend the #DGParcoDeiPrincipi Spring-… - UBrignone : RT @tempoweb: Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri cantano per l'ex. Cosa gli dicono #elettralamborghini #giusyferreri #laisla https://t.co… - geppy2911 : Elettra Lamborghini,clamoroso in albergo : 'Kit sessuale tra preservati... -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini: «Tu mi fai ca... dedicalo a...» La Gazzetta del Mezzogiorno Elettra Lamborghini in spiaggia, quello che succede è incredibile: interviene la sicurezza

Elettra Lamborghini in spiaggia in Puglia è stata totalmente ‘travolta’ dai suoi fan: quello che succede è incredibile, è intervenuta anche la sicurezza! Elettra Lamborghini viene travolta dai suoi ...

Elettra Lamborghini in spiaggia, folla di giovani radunati per un selfie: interviene la sicurezza

Elettra Lamborghini riesce sempre ad attirare l’attenzione: anche su una spiaggia di Otranto, in Puglia, l’ereditiera ha raccolto attorno a sé una folla di giovanissimi, tutti intenzionati a scattare ...

Elettra Lamborghini in spiaggia in Puglia è stata totalmente ‘travolta’ dai suoi fan: quello che succede è incredibile, è intervenuta anche la sicurezza! Elettra Lamborghini viene travolta dai suoi ...Elettra Lamborghini riesce sempre ad attirare l’attenzione: anche su una spiaggia di Otranto, in Puglia, l’ereditiera ha raccolto attorno a sé una folla di giovanissimi, tutti intenzionati a scattare ...