Da Torino insistono: "Milik ha l'accordo con la Juve, ma c'è un problema" (Di sabato 18 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonio Milone, giornalista di Tuttosport: “C'è l'accordo tra la Juventus e l'entourage di Milik. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Torino insistono

Il Messaggero

C'è bisogno però di risolvere due problemi: che la Juve si liberi di un attaccante e che le due squadre si accordino. A Torino non hanno mai visto un Higuain così assistman come quest'anno, ma ...È in arrivo dall’Unione Europea un importante contributo economico per la realizzazione del collegamento ferroviario diretto tra la stazione di Torino Porta Susa e l’aeroporto Sandro Pertini di Casell ...