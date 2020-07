Coronavirus, virologo Pregliasco: “Trend stabile, positivo che si individuino i focolai, dobbiamo conviverci” (Di sabato 18 luglio 2020) L’ultimo bollettino sull’epidemia di Coronavirus in Italia segna rispetto a ieri un lieve aumento di nuovi casi e decessi. Gli ultimi dati fotografano, “al di là delle fluttuazioni giornaliere, un trend complessivamente stabile che spetta a noi mantenere non abbassando la guardia e continuando ad avere comportamenti responsabili“, ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, all’Adnkronos Salute. “Notiamo un andamento ondulante – spiega l’esperto – che è sempre la dimostrazione di una seppure limitata circolazione” del Coronavirus SARS-CoV-2, “con focolai con i quali dobbiamo convivere. E’ un fatto positivo che ... Leggi su meteoweb.eu

Gli ultimi dati sull'epidemia di Covid-19 nel nostro Paese fotografano, "al di là delle fluttuazioni giornaliere, un trend complessivamente stabile che spetta a noi mantenere non abbassando la guardia ...

Coronavirus, l’Rt del Veneto è 1,61: è il più alto d’Italia

L'Rt del Veneto è il più alto d'Italia: le ultime stime dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute lo danno a 1,61. Nonostante i contagi da coronavirus siano contenuti, il Veneto è ...

L'Rt del Veneto è il più alto d'Italia: le ultime stime dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute lo danno a 1,61. Nonostante i contagi da coronavirus siano contenuti, il Veneto è ...