Chernobyl: «Il disastro atomico si poteva evitare» (Di sabato 18 luglio 2020) Parla un tecnico che lavorava nella centrale dove, il 26 aprile 1986, si è verificato il più grave incidente nucleare della storia. Tra immagini indelebili e il racconto di ciò che allora imponeva l'Unione Sovietica, dice: «Ci hanno fatto passare attraverso l'inferno senza avvertirci».Il 26 aprile 1986 Volodimir Dimitrovich non svolgeva il turno alla centrale. Era l'anniversario del suo matrimonio, e avrebbe dovuto essere un giorno di festa. Di sicuro fu una giornata che non ha più dimenticato. Nella notte tra il 25 e il 26 il reattore numero 4 dell'impianto di Chernobyl sfuggì in pochi secondi al controllo ed esplose, scatenando la più grave catastrofe nucleare della storia. Volodimir, fisico di formazione, era vice capo operativo per i reattori 3 e 4. Panorama ha raccolto il suo racconto di quei giorni ... Leggi su panorama

Grazie a un metodo di calcolo innovativo è stata messa a punto la nuova mappa della radioattività in Europa, più nello specifico dell'area che comprende Svizzera e alcuni Paesi limitrofi (tra i quali ...

