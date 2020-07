Cava de’ Tirreni, Ferrigno ufficializza la sua candidatura a sindaco (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Il professore Umberto Ferrigno scende in campo ufficializzando la sua candidatura a primo cittadino di Cava de’ Tirreni con la lista “Identità e Tradizione”. Chiari e precisi gli obiettivi. “Con un gruppo forte e coeso espressione della società civile, sociale, professionale e culturale, mi candido in un’azione di rinnovo politico tramite il senso civico – argomenta Umberto Ferrigno – per ritrovare valori, idee e identità dei luoghi attraverso la tradizione e le sinergie culturali. Vogliamo far crescere il territorio sviluppando commercio, turismo ed economia interfacciandomi con le realtà dal sud al nord. E creando ... Leggi su anteprima24

laRedazioneEU : Elezioni a Cava de’ Tirreni, Umberto Ferrigno è il quinto candidato Sindaco - EffePuntoCi : @GiusCandela Fatti un giro pure nella mia bella Cava de' Tirreni, che di cose carine da vedere ne ha. :) - TrafficoA : Cava de' Tirreni-Vietri sul Mare - Coda A3 Napoli-Salerno Coda di 1 km tra Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare per lavori - Claudio6745 : RT @luisaloffredo28: Il Candidato #Sindaco della settimana – #GiuseppeBenevento – #CavadeTirreni (SA) - Il Blog delle Stelle - era_geo : Il Candidato Sindaco della settimana – Giuseppe Benevento – Cava de’ Tirreni (SA) -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ A Sciacca si scrive pizza e si legge “tabisca”, gustosa tipicità locale BlogSicilia.it