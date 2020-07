Benevento, Romulo parla del suo futuro: “Proposta più interessante da un altro club” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Lo status di svincolato, dopo il divorzio dal Brescia, fa di Romulo una pedina preziosa in ottica di mercato. Il brasiliano è stato accostato al Benevento e rappresenterebbe un jolly prezioso per Pippo Inzaghi. Da vincere, però, c’è la concorrenza agguerrita del Monza di Silvio Berlusconi, intenzionato a muovere l’assalto alla A dopo avere conquistato la cadetteria. L’ammissione è arrivata questo pomeriggio proprio dal giocatore che in carriera ha vestito anche la maglia di Juventus, Lazio e Verbona. “Ho un paio di richieste in Spagna, anche se ormai sto in Italia da 10 anni e mi sento italiano. Mi piacerebbe restare qui“, sono state le parole di Romulo, ospite a 105 Autogol, “Benevento? A ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Romulo ESCLUSIVA TB - Benevento e Monza su Romulo Tutto B Retroscena Romulo: "A gennaio ero vicino all'Inter"

Il centrocampista brasiliano Romulo svela il retroscena di mercato: "Non sono andato all'Inter perchè avevo già giocato con Genoa e Brescia". Dopo la stagione al Brescia il centrocampista brasiliano R ...

Strega, in settimana la firma di Glik. Non solo Gervinho e Bonaventura: piace anche Romulo

Il Benevento dopo aver battuto il Livorno ed essere così tornato alla vittoria dopo tre turni di digiuno può guardare con maggiore serenità al match di Frosinone dove le pressioni saranno tutte sugli ...

Il centrocampista brasiliano Romulo svela il retroscena di mercato: "Non sono andato all'Inter perchè avevo già giocato con Genoa e Brescia". Dopo la stagione al Brescia il centrocampista brasiliano R ...Il Benevento dopo aver battuto il Livorno ed essere così tornato alla vittoria dopo tre turni di digiuno può guardare con maggiore serenità al match di Frosinone dove le pressioni saranno tutte sugli ...