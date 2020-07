Autostrade, Di Maio: “Abbiamo vinto il primo tempo entrando con lo Stato dentro Aspi. Ora la priorità è abbassare le tariffe e mettere le strade in sicurezza” (Di domenica 19 luglio 2020) “Abbiamo vinto il primo tempo di questa delicata partita entrando con lo Stato dentro Aspi e togliendo ai Benetton la gestione di Autostrade. Adesso però c’è un secondo tempo da giocare, fondamentale. Dobbiamo abbassare le tariffe e mettere in sicurezza le nostre Autostrade. E’ la priorità di uno Stato che non pensa ai profitti ma a tutelare i propri cittadini”. E’ quanto ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, tornando sul dossier Autostrade. L'articolo ... Leggi su lanotiziagiornale

Ministra Paola De Micheli, si può dire che fra il trionfalismo espresso dal premier Conte e la prudenza invece manifestata dal ministro Di Maio alla fine sia stato il suo realismo a condurre in porto ...

Ferruccio Sansa, un vignettista ti ha disegnato come uno che corre a cui però gli ‘amici’ rubano le scarpe. Ti senti così nella corsa per la presidenza della Liguria? Dico la verità? In queste ore son ...

