Addio a John R. Lews, coscienza degli afroamericani (Di sabato 18 luglio 2020) È morto John R. Lewis, l’ultimo storico leader dei diritti civili degli afroamericani, che predicava la non violenza mentre subiva percosse e incarcerazioni durante gli scontri degli anni ’60 e che ha trascorso più di tre decenni al Congresso difendendo i progressi che aveva contribuito a raggiungere per le persone di colore. Aveva 80 anni, ed era un eroe. Figlio di mezzadri dell’Alabama, Lewis all’età di 15 anni ascoltò per la prima volta un discorso di Martin Luther King alla … Continua L'articolo Addio a John R. Lews, coscienza degli afroamericani proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

